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ਬੇਅਦਬੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤ ? ਜਾਣੋ

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

Sacrilege Amendment Act
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ (etv bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 1, 2026 at 5:39 PM IST

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ਮੋਗਾ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਛੱਤ ਤੁਹਾਡੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ’ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਘਰਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।

Bollywood actor and social worker Sonu Sood
ਮਦਦ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ (etv bharat)

ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸੂਦ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸੂਦ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਛੱਤ ਤੁਹਾਡੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ’ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 257 ਘਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਰੀਬ 180 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।"

"ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ।"-ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਭਿਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ

Bollywood actor and social worker Sonu Sood
ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ (etv bharat)

'ਮਨੁੱਖਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ '

ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਦ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।"

etv bhBollywood actor and social worker Sonu Soodarat
ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸੂਦ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ (etv bharat)

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਮਦਦ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਬਣਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਆਈ ਮੁਸਕਾਨ ਅਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਹਨ।"

"2027 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਸੁਫਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 117 ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਵਨ ਬਣਾਈਏ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹੇ ਕਿ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹੋ ਸੁਫਨਾ ਲੈਕੇ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। "-ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ,ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਦੀ ਭੈਣ

ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੀ ਬੋਲੇੇ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ?

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੇ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਉਮੀਦਵਾਰ’ ਵਾਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।

Bollywood actor and social worker Sonu Sood
'ਕਰੀਬ 180 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ' (etv bharat)

ਬੇਅਦਬੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਚੈੱਕ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ।ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਚੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ, ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਅਤੇ ਸੂਦ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ।

TAGGED:

SACRILEGE AMENDMENT ACT
ACTOR SONU SOOD REACHED MOGA
ACTOR SONU SOOD ON SACRILEGE
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ
SACRILEGE AMENDMENT ACT

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