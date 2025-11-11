ETV Bharat / state

ਅੱਜ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੰਧ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਨਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਲਿਆ ਸੀ ਬੰਬੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ

ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ, ਜਿਥੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਸਾਲ 1955 'ਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...

Bollywood actor Dharmendra
ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਧਰਮਿੰਦਰ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 11, 2025 at 5:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਗੁਜਾਰਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Bollywood actor Dharmendra
ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ (Etv Bharat)

1955 'ਚ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਧਰਮਿੰਦਰ

ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈ ਟੈਲੀ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 1955 ਵਿੱਚ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇਕ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।"

Bollywood actor Dharmendra
ਧਰਮਿੰਦਰ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ (Etv Bharat)

ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਕੁੰਵਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੋ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ਕੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੁੰਵਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟਰੇਨ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਬੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ।"

ਸਕੂਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ

ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਸ ਕੰਧ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੰਬਈ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸੁਫ਼ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

TAGGED:

DHARMENDRA HEALTH NEWS
BOLLYWOOD ACTOR DHARMENDRA
ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿਹਤ ਅੱਪਡੇਟ
ਸਰਕਾਰੀ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲ ਸਾਹਨੇਵਾਲ
ACTOR DHARMENDRA SCHOOL

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਲੱਛਣ, ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ

ਕਾਲੀ ਟੱਟੀ ਸਮੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਇਹ 10 ਆਮ ਲੱਛਣ ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ? ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ? ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ 'ਚ ਕਰ ਲਓ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 50 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟਾਓ ਭਾਰ

ਫਰਿੱਜ 'ਚੋ ਆ ਰਹੀ ਬਦਬੂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਓ ਇਹ 4 ਆਸਾਨ ਟਿਪਸ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.