ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਇਹ ਖ਼ਬਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਭਾਰੀ

ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਇਹ ਖ਼ਬਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਭਾਰੀ
ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਨੀਲੀ ਅਤੇ ਪੀਲੀ ਬੱਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹੁਕਮ...
Published : December 24, 2025 at 4:42 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲਾਲ ਨੀਲੀ ਅਤੇ ਪੀਲੀ ਬੱਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਹਰ ਮਿਲਾਪ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਹਰ ਮਿਲਾਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਰਾਹੀਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਵਾਰ ਪੀਆਈਐਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਦੂਰਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ, ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਰਟਰੀਜ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
'ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਕਲਚਰ'
ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਕਲਚਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਅਪਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਅਤੇ ਹੂਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੂਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵਰਸਿਜ ਅਤੇ ਅਬੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਸ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਲ ਨੀਲੀ ਅਤੇ ਪੀਲੀ ਬੱਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਡਾਊਟ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਗਾਰਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
'ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ'
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਲ ਜਾ ਪੀਲੀ ਬੱਤੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਐਬੂਲੈਂਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਬੱਤੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਫੀਟਡ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਵਾਹਣ ਅੱਗੇ ਪਾਇਲਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਹੀਕਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
"ਇਹ ਕਲਚਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵਿਆਹ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਭੋਗਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੂਟਰ ਵਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਅਵਾਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।" -ਹਰਮਿਲਾਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ
'ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ'
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਖਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੀਫ ਸੱਕਤਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 29 ਜਨਵਰੀ 2026 ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਕਲਚਰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਅਤੇ ਹੂਟਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਗਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰੁਤਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪਾੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ।