ਹੋਟਲ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ; ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ

ਹੋਟਲ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ; ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...
Published : December 13, 2025 at 6:44 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਮਿਤ ਨਿਸ਼ਾਦ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਗੀਰਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ।
ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦਾ ਕਤਲ
ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਰਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਭਗ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਮਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਥਪਤ ਪਈ ਸੀ।"
ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿੱਦ
ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਕਤਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਰੇਖਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਲਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅਮਿਤ ਨਿਸ਼ਾਦ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਰੇਖਾ, ਅਮਿਤ ਨਿਸ਼ਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੀ ਸੀ।"
ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਨੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮੀ
ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਹੋਟਲ 'ਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੇਖਾ ਨੇ ਅਮਿਤ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੱਟਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਿਤ ਨਿਸ਼ਾਦ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੇਖਾ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"