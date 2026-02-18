ਨਿਹੰਗ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੁਟੇਰੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ,ਹੈਰੋਇਨ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ

ਨਿਹੰਗ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੁਟੇਰੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ,ਹੈਰੋਇਨ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ
ਨਿਹੰਗ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Published : February 18, 2026 at 9:47 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜਾਂ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਹਾਈਵੇ ਉੱਤੇ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਵੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਘਟਨਾ ਥਾਣਾ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਪੇਂਟ ਦੀ ਭਰੀ ਗੱਡੀ ਖੋਹਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਬੂ'
ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਥਾਣਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, '16 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਫਿਲੌਰ ਨੇੜੇ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੇਂਟ ਦੀ ਭਰੀ ਗੱਡੀ ਖੋਹਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਲਿੱਧੜ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅੰਤਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬੱਲ ਸਰਾਏ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।'
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਹੰਗ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਝੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ 25-25 ਗ੍ਰਾਮ, ਕੁੱਲ੍ਹ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਪੇਂਟ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਕੁੱਝ ਡੱਬੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਪਿਕਅਪ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪੇਂਟ ਦੇ ਬਾਕੀ 70 ਡੱਬੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।-ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਐੱਸਐੱਚਓ
'ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ'
ਐੱਸਐੱਚਓ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ,'ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ।'