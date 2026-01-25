ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਭੇਦ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ

ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਭੇਦ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ
ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਹਾਦਸਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਸੀ।
ਸੰਗਰੂਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਥਾਣਾ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲਾਲਚ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਂ ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
'ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼'
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਮਿਤੀ 17.01.2026 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ (ਉਮਰ 35 ਸਾਲ) ਵਾਸੀ ਮੋੜਾਂ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਆਈ ਡੀ ਯੂਨਿਟ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਵਿਖੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਸਵਿਫਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ (ਉਮਰ 55 ਸਾਲ) ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਭਾਈ ਕੀ ਪਿਸ਼ੌਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਜਾਣਾ ਸੀ।'
ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੂਲਰ ਘਰਾਟ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਛਾਹੜ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਉਸਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਕਾਲ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਉਪਰ ਨਾ ਮਲੂਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬੀਐਨਐਸ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।-ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ,ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ
'ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ'
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮ ਮੁਤਾਬਿਕ, 'ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ, ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮਿਤੀ 23.01.2026 ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮੌੜਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਿਤੀ 16/17.01.2026 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਕੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰੱਖ਼ਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰ ਉਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਉਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ 281,106 ਬੀ ਐਨ ਐਸ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕਰਕੇ ਜੁਰਮ 103 ਬੀ ਐਨ ਐਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।'- ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ
'ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਮੁਲਜ਼ਮ'
ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਭੈਣ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਬਤੌਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।