ETV Bharat / state

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾ ਨੂੰ ਥਾਰ ਨਾਲ ਦਰੜਨ ਵਾਲਾ ਕਾਬੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਥਾਰ ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

Chandigarh Police did not arrest Thar driver
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾ ਨੂੰ ਲਾਲ ਥਾਰ ਨਾਲ ਦਰੜਣ ਵਾਲਾ ਕਾਬੂ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 17, 2025 at 6:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 46 ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਥਾਰ ਨਾਲ 2 ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਥਾਰ ਨੰਬਰ CHO1CG9000 ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 21 ਦੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੀ ਮੌਤ ਦੂਜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 46 ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਲੇ ਥਾਰ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 32 ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਭੈਣਾਂ

ਘਟਨਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੋਜ਼ੇਫ (ਬੂੜੈਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਕਟਰ 46 ਦੇ ਦੇਵ ਸਮਾਜ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਈਸ਼ਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਲੇ ਥਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਪਰ ਸੋਜ਼ੇਫ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕਈ ਫੁੱਟ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ।

ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹਟਾਇਆ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 45 ਬੁੜੈਲ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਵੀਨ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਥਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਜੇਫ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਸੇਵਡ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਜੇਫ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੋਰਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

TAGGED:

POLICE ARREST THAR DRIVER
CHANDIGARH POLICE
CHANDIGARH THAR DRIVER ARREST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਥਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਕਾਬੂ
CHANDIGARH THAR ACCIDENT

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਆਖਿਰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ? ਆਮ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਇਸ ਦਿਵਾਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮਿਠਾਈ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਆਖਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇ ਘੁਰਾੜੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? ਕੀ ਘੁਰਾੜੇ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਬੰਦ, ਭਿਆਨਕ ਦਰਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਾਹਮਣਾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.