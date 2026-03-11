ETV Bharat / state

ਪੁਲਿਸ ਨਾਕਾ ਤੋੜ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਇਆ ਮੁਲਜ਼ਮ, ASI ਹੋਇਆ ਜਖ਼ਮੀ; ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ

ਸਮਰਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਏਐਸਆਈ ‘ਤੇ ਕਾਰ ਚੜ੍ਹਾਈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਖ਼ਮੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ।

break Police checkpoint
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਾਕਾ ਤੋੜਿਆ, ASI ਜਖ਼ਮੀ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 11, 2026 at 9:29 AM IST

2 Min Read
ਲੁਧਿਆਣਾ/ਖੰਨਾ: ਸਮਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਕੇ ‘ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਪਰ ਕਾਰ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਏਐਸਆਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਉਪਰ ਹੇਡੋਂ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਪਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਐਚਓ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਾਕਾ ਤੋੜਿਆ, ASI ਜਖ਼ਮੀ (ETV Bharat)

ਨਾਕੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਚੈਕਿੰਗ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੌਂਕੀ ਹੇਡੋਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ, ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਵਾਹਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਨਾਕੇ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਕੇ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਏਐਸਆਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ।

ਹੇਡੋਂ ਹਾਈਟੈਕ ਨਾਕੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਗੱਡੀ ਫੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਗਈ ਅਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪਲਟ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਏਐਸਆਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹਨ। ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

-ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਐਸਐਚਓ

ਪੁਲਿਸ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮ

ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਕਾਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਨਾਲ ਏਐਸਆਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੌਰਾਨ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ।'

ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

ਜ਼ਖਮੀ ਏਐਸਆਈ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

TAGGED:

POLICE NAKA BREAK
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਾਕਾ
SAMRALA POLICE CAR
SAMRALA NEWS
POLICE CHECKPOINT

