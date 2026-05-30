ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ,ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਰਾਹਤ ਭਰੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।

HEAVY RAIN IN PUNJAB
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 30, 2026 at 7:40 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਰੂਪਨਗਰ,ਪਠਾਨਕੋਟ: India Meteorological Department ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 27 ਤੋਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਈ ਥਾਈਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੀਂਹ ਸਬੰਧੀ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਬੱਦਲਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਢੀ ਹਵਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ (ETV BHARAT)

'ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ'

ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੜਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠੰਢੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਫ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਨੇ ਢੱਕ ਲਿਆ। ਸਥਾਨਕਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਟ ਵੇਵ ਵਿਚਾਲੇ ਆਇਆ ਇਹ ਮੀਂਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ।

'ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੀਂਹ'

ਮੋਹਾਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਦਰਸਤ ਮੀਂਹ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗਲ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਬੱਦਲਵਾਈ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ (ETV BHARAT)

ਕੀ ਹੈ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ?

ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (IMD) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਵਿੱਕਬਾਣੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 29 ਅਤੇ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ,ਝੱਖੜ,ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਗਰਜ ਅਤੇ ਚਮਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੂਨ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਮੀਂਹ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਆਈਐਮਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

  1. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗਾ ਮੌਸਮ, ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, ਝੱਖੜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਦਾ ਅਲਰਟ
  2. ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਪਵੇਗਾ ਮੀਂਹ ? ਮੌਸਮ ਹੋਵੇਗਾ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ ਆਵੇਗੀ ਗਿਰਾਵਟ

TAGGED:

ਪੰਜਾਬ ਮੀਂਹ
ਪੰਜਾਬ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ
IMD ਅਲਰਟ
RAIN IN PUNJAB
HEAVY RAIN IN PUNJAB

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.