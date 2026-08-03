ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੰਬਰ-1 ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : August 3, 2026 at 3:23 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ School Education System in India ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਮਾਤ 3 ਅਤੇ 9 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ Performance Grading Index (PGI) 2.0 (2024-25) ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਥਾਨ ਕਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਏ? ਇਸ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਮਾਤ 3 ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਕੇਰਲ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ। ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਨੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ। ਜਮਾਤ 9 ਦੇ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਹਾਰਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਦਕਿ ਕੇਰਲ ਦਾ ਸਕੋਰ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 99.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਦਕਿ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਮਾਤ 10 ਤੋਂ 11 ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ 22:1 ਹੈ।
PGI 2.0 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ Performance Grading Index (PGI) 2.0 (2024-25) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 709.1 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ 'Prachesta-1' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੇਰਲ, ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'Prachesta-2' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਥਾਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ?
SCERT ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਟੇਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਹ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ UDISE ਦਾ ਡਾਟਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ NCERT ਦੇ PARAKH-2024 ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ 3, 6 ਅਤੇ 9 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅੰਕਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ASER ਦਾ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇਖਣ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 'ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ' ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 'ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲਾਸਟਰ' ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏ.ਆਈ. ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "PGI 2.0 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਅਗਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ASER 2024 ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਦੂਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਰ 48.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 57.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 1 ਤੋਂ 99 ਤੱਕ ਅੰਕ ਪਛਾਣ ਸਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ 50.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 57.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਗਭਗ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੜ੍ਹ, ਲਿਖ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਕਰ ਸਕੇ।"
ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਸੌਟੀ
UDISE 2024-25 ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 26.69 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 30.63 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰੀਬ 3.94 ਲੱਖ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ।
ਡਾ. ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਰਵਿੰਦ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ ਸਥਿਤ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।