ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੜ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਮੀਂਹ,ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ

ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਗਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Published : January 31, 2026 at 9:27 AM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਗੀ ਧੁੱਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ, ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ (ETV BHARAT)

'ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ'

ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, '1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 19.6 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 9.4 ਡਿਗਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 1 ਤੋਂ 2 ਡਿਗਰੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਵੇਗਾ।'



1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੀਂਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।- ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ-ਮੁਖੀ,ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ

'ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਬਰਸਾਤ'

ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 59 ਐਮਐਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਦੇ ਨਾਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 25 ਐਮਐਮ ਤੱਕ ਹੀ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

