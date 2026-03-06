ETV Bharat / state

ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਭਖ਼ਿਆ ਪਾਰਾ, 50 ਸਾਲ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਸਲਾਹ

ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਹੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਗਰਮੀ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

HEAT BROKEN RECORD IN PUNJAB
ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਭਖ਼ਿਆ ਪਾਰਾ, 50 ਸਾਲ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਰਿਕਾਰਡ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 6, 2026 at 10:22 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ 32 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 31.8 ਡਿਗਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ,ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ,ਪੀਏਯੂ (ETV BHARAT)

'ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਵਧਿਆ ਤਾਪਮਾਨ'

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਤ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਵੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 16 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 7 ਤੋਂ 8 ਡਿਗਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਈ ਵਰਗੀ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਪਾਰਾ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਰਿਕਾਰਡ'

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ ਮੁਤਾਬਿਕ, 'ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ 1970 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ 16 ਡਿਗਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।'

ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਪਮਾਨ 17 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅੱਜ ਇਹ ਤਾਪਮਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।-ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ,ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ,ਪੀਏਯੂ

'ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਰਮੀ'

ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪੱਛਮੀ ਚੱਕਰਵਾਤ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤਾਪਮਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।'

'ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਸਲਾਹ'

ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਉੱਤੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਲਕਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਕਣਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

