ਏਡੀਆਰ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 64.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੰਦੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 93 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ
ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
Published : March 30, 2026 at 8:37 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, 'ਆਪ' ਆਦਿ) ਨੂੰ ਕੁੱਲ 64.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਚੰਦੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 60.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ 93 ਫੀਸਦੀ) ਮਿਲੇ, ਜਦਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈਐਨਸੀ) ਨੂੰ 3.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ 71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲੇ।
ਮੁੱਖ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਚੰਦਾ:
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਸੀਪੀਆਈ(ਐੱਮ) ਅਤੇ ਐੱਨਪੀਈਪੀ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ/ਵਪਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 57.103 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (88 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 7.602 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੱਥ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫਾਰਮ 24ਏ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉੱਤੇਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਦੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੱਥ (FY 2024-25): ਕੁੱਲ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 64.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 60.296 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ 93%), ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 3.734 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ' 71 ਲੱਖ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ:
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 64.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ 134.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 104.632 ਕਰੋੜ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 23.844 ਕਰੋੜ, 'ਆਪ' ਨੂੰ 5.94 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ(ਐੱਮ) ਨੂੰ 0.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਵੱਧ (100.19 ਕਰੋੜ) ਸੀ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2024-25 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 71 ਲੱਖ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 5.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਚੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ:
ਏਡੀਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ 6648.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (11,343 ਚੰਦਿਆਂ ਤੋਂ) ਮਿਲੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 161 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 6074.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (91 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 517.394 ਕਰੋੜ, 'ਆਪ' ਨੂੰ 38.106 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰਕਮ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਚੰਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ:
ਏਡੀਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 2544.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜੋ 2024-25 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 6648.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਨੀ 161 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ 171 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ (2023-24 ਵਿਚ 2243.94 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 6074.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ)।
ਟਾਪ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਟਰੱਸਟ:
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰੱਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 2413.465 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ (ਇਕੱਲ੍ਹੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2180.7119 ਕਰੋੜ)। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੈਸਿਵ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਚੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈਲੀਵੇਟਿਡ ਐਵੇਨਿਊ ਰਿਐਲਟੀ ਐੱਲਐੱਲਪੀ (500 ਕਰੋੜ), ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ (308 ਕਰੋੜ), ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (217 ਕਰੋੜ) ਅਤੇ ਮੇਘਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ (175 ਕਰੋੜ) ਟਾਪ ਉੱਤੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (100 ਕਰੋੜ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ) ਅਤੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਲਿਮਟਿਡ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਚੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਚੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ 92 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
'ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ'
ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਗ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਅਕਸਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ, ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਨੁਕੂਲਤਾ (ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਸ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਲੈਂਡ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ) ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਫਾਇਦਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਫ਼ਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੰਦਾ ਲੈਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਝਲਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰਿਅਲ ਐਸਟੇਟ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
