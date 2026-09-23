ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਬਰਸਾਤ ਰਹੀ ਘੱਟ, ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਅਲ ਨੀਨੋ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਬਰਸਾਤ ਫਿੱਕੀ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : September 23, 2026 at 8:31 AM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਆਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਘੱਟ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
'ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ'
ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ ਮੁਤਾਬਕ,'ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਆਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 45 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।'
'ਮਾਨਸੂਨ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀ'
ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਆਮ ਬਾਰਿਸ਼ 190 ਐਮ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 105 ਐਮਐਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 106 ਐਮ ਐਮ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਐਮ ਐਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ
ਅਗਾਮੀ ਸੀਜ਼ਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅਗਾਮੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜੋ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਆਮ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਦੀ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ।