ਵਿਸ਼ਵ ਫੂਡ ਦਿਵਸ: ਮੁੜ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਨ 'ਚ ਬਣਿਆ ਮੋਹਰੀ

16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਫੂਡ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅੰਨਦਾਤੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

WORLD FOOD DAY 2025
ਵਿਸ਼ਵ ਫੂਡ ਦਿਵਸ: ਮੁੜ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 15, 2025 at 9:24 PM IST

Updated : October 15, 2025 at 10:39 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਫੂਡ ਦਿਵਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅੰਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। 1979 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਐਫ਼ਏਓ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਖਾਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 125 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 111ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਪਲੱਸ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਮੋਹਰੀ (ETV BHARAT)

'ਪੰਜਾਬ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਧੁਰਾ'

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2023 ਅਤੇ ਸਾਲ 2024 ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸਾ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 46.8 ਫੀਸਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 22.7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਲ ਭੁਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ 5033 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਰੋਲ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਖੇਤਰ 4114 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਗ ਰਕਬਾ 99.8 ਸੀਸ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1153 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, 2955 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 2019 ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਧੰਨ ਹੇਠ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 70.5 ਲੱਖ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 2022 ਮੁਤਾਬਿਕ 143 ਲੱਖ ਟਨ ਹੈ।


'ਅੰਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ'


ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸਨ ਪਰ 1920 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੋਈ।'

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੰਗ ਨਾ ਰੋਕੀ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। -ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ


'ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ'


ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਮੌਦੂਦ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

WORLD FOOD DAY 2025
ਵਿਸ਼ਵ ਫੂਡ ਦਿਵਸ (ETV BHARAT)

'ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ'

ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ,'ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੀਜ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੀ ਫਸਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਕਬਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਜੇਕਰ ਸਰਪਲੱਸ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ।'

'ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਦੂਰ'

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਸਾਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਹੁਣ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।'

WORLD FOOD DAY 2025
ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ (ETV BHARAT)

'ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ'


ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਅੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸੋਮੇ ਹਨ। ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਕੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਟਾਰਚ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਲਈ ਫੀਡ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਥੇਨੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਭਗ 46 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੋਗਦਾਨ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।



CENTRAL FOOD STORAGE
ਵਿਸ਼ਵ ਫੂਡ ਦਿਵਸ
ਅੰਨਦਾਤਾ ਪੰਜਾਬ
PUNJAB
WORLD FOOD DAY 2025

