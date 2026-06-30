ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਧੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਉਡੀਕ; 1 ਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ ਮੌਸਮ, ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਲਕੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Published : June 30, 2026 at 3:11 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਮੌਨਸੂਨ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਲੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜਰੂਰ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 3 ਜਾਂ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਐਮਡੀ ਵੱਲੋਂ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਦਿਨ ਦਾ ਲੱਗਭਗ 38 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 31 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।'
ਮੌਸਮ ਨੇ ਤੋੜੇ ਰਿਕਾਰਡ
ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਰਾਤ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਐਵਰੇਜ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੱਗਭਗ 31 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ 1970 ਦੇ ਡਾਟੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 29 ਜੂਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 31.6 ਡਿਗਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ 1970 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਬਦਲਾਅ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਮੋਨਸੂਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।"
ਮੌਨਸੂਨ 'ਚ ਦੇਰੀ
ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਨਸੂਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟਰਨ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਨਸੂਨ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਉਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਮੌਨਸੂਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ।'
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2025 ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2008, 2017 ਅਤੇ 2025 ਅਜਿਹੇ ਸਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਐਵਰੇਜ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਐਵਰੇਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਮੌਨਸੂਨ 92 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਮੌਨਸੂਨ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
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