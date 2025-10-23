ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ 'ਚ 25 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਦਿਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਵਧਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ,ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖਿਲਵਾੜ

ਦਿਵਾਲੀ ਬੀਤ ਗਈ ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।

PUNJAB POLLUTION
ਪੰਜਾਬ 'ਚ 25 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਦਿਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਵਧਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 23, 2025 at 2:12 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਦਿਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ 500 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਿਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ 300 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਿਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਵਧਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ,ਗਰਮਾਈ ਸਿਆਸਤ (ETV BHARAT)

'ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ'

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਧੂਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।'

'ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਝੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ'- ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲੀਏਵਾਲ,ਬੁਲਾਰਾ,ਭਾਜਪਾ

'ਮੰਤਰੀ ਸੋਂਧ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਸੀਹਤ'

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸੋਧ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, 'ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।'

pollution increased
5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (ETV BHARAT)

'ਕੋਝੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ'

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ, 'ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਵਰਗੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਝੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਝੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ ਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'



'ਅੰਕੜਿਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਰਾਨ'


ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਕੜਿਆ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਚਮੁੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 454.5, 2022 ਵਿੱਚ 168, 2023 ਵਿੱਚ 319.7, 2024 ਵਿੱਚ 220 ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 488 ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਟਰੈਂਡਸ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਿਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ 250 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 350 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟੇ'

ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘਟੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ 415 ਮਾਮਲੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 122 , ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 112 ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 41 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।

PUNJAB POLLUTION
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ (ETV BHARAT)



'ਬਰਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦਰਜ'


ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, 'ਹੁਣ ਤੱਕ 179 ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਰਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 8 ਲੱਖ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਾ 20 ਅਤੇ 23 ਬੀਐਨਐਸ ਐਕਟ ਹੇਠ 149 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।'



ਪੰਜਾਬ 'ਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਿਆ

ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੁਲ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਪਣ ਦੇ ਯੰਤਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ:

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ (AQI) 73 ਅਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 131

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ (AQI) 124 ਅਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 139

ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ(AQI) 171 ਅਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 207

ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ (AQI)108 ਅਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 104

ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ (AQI) 128 ਅਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 196

ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ (AQI) 98 ਅਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 125



'ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਹਾਲਾਤ'
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੁਲ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ 100 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ 300 ਤੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਹਵਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ।'

300 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 400 ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ 400 (AQI) ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸਕ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਮੱਧਮ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।-ਅਤੁਲ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਧਿਕਾਰੀ

PUNJAB POLLUTION
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ (ETV BHARAT)


'ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ'


ਐਮਡੀ ਮੈਡੀਸਨ ਗੌਰਵ ਸੱਚਦੇਵਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ, 'ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਾਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਫੋਗ ਅਤੇ ਧੂੰਏ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਸਮੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ।'

ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੇਫੜੇ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੰਘ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਂਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। -ਗੌਰਵ ਸੱਚਦੇਵਾ,ਐਮਡੀ ਮੈਡੀਸਨ






POLLUTION INCREASED
ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ
ਪਰਾਲੀ
ਪੰਜਾਬ
PUNJAB POLLUTION

