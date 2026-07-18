ਪੀਯੂ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਵਿਵਾਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਏਬੀਵੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਸੇਵਾ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ"
ਪੀਯੂ ਦਾਖਲਾ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਬੀਵੀਪੀ ਅਤੇ "ਸਾਥ" ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ।
Published : July 18, 2026 at 8:37 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮਾ ਗਈ। ਲਾਅ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ "ਸਾਥ" ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਏਬੀਵੀਪੀ) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।
"ਸਾਥ" ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ "ਸਾਥ" ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਦਾਖਲਾ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਏਬੀਵੀਪੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਥ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਏਬੀਵੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਏਬੀਵੀਪੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, "ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ, ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਯਤਨ ਸੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ।"
ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਏਬੀਵੀਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।