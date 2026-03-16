ETV Bharat / state

ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

Aarthi Association
ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਫਾ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 16, 2026 at 6:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਤਰਨ ਤਾਰਨ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਇੱਕਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲੱਗਾਕੇ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ (Etv Bharat)

ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ: ਆੜ੍ਹਤੀ

ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ੍ਹ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਵੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦਾ ਢਾਈ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੂਹ ਆੜ੍ਹਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 1961 ਤੋਂ ਸਾਨੁੰ ਐਮਐਸਪੀ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਢਾਈ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮੀਸ਼ਨ ਮਿਲੇ।"

"1997 'ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਢਾਈ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ 2019-20 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਢਾਈ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਲਟਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।"- ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

Aarthi Association
ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਫਾ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ (Etv Bharat)

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆੜਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਬੇ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਰੱਖਾਂਗੇ।

TAGGED:

ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਆੜ੍ਹਤੀ ਧਰਨਾ
ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ
WHEAT SEASON
AARTHI ASSOCIATION PROTEST

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.