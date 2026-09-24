ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ‘ਆਪ’ ਵਰਕਰ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨੇ, ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢੀ

ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ‘ਆਪ’ ਵਰਕਰ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨੇ, ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢੀ
ਈਡੀ ਰੇਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ।
Published : September 24, 2026 at 2:38 PM IST|
Updated : September 24, 2026 at 3:08 PM IST
ਮੋਹਾਲੀ: ਸਥਾਨਕ ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਰੇਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ‘ਆਪ’ ਵਰਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ?
ਇਸੇ ਹੰਗਾਮੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸੰਨੀ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਸੰਨੀ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਈਡੀ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ"।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਈਡੀ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਲੰਮੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਕੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ"।
The ED has increasingly become a tool of political intimidation.— Adv Harpal Singh Cheema (@HarpalCheemaMLA) September 24, 2026
Raids, prolonged questioning and disruption of government offices are now being used to create fear and pressure. Yet allegations are not evidence, and investigations must ultimately stand on what is actually… pic.twitter.com/d84mhx4y2q
ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਪਲਟਵਾਰ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, "ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਮੁੰਡੀਆਂ?"। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਲੁਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਉਲਟਾ ਚੋਰ ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ ਡਾਂਟੇ"।
One Punjab Cabinet Minister has fled the country✈️🏃💨— Ravneet Singh Bittu (@RavneetBittu) September 23, 2026
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਤਿੱਤਰ ✈️🏃💨@ANI @ians_india @News18Punjab @ZeePunjabHH @dailyajitnews @JagbaniOnline @ndtvindia@RozanaSpokesman@PTribuneOnline @punjabkesari@RepublicTV @ndtv@IndiaToday @aajtak@ZeeNews…
ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, "ਈਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨੈਕਸਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਕਿਉਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਇਹ ਬੰਗਲਾ ਕੈਸ਼ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ?"।
Punjab's AAP Govt faces serious questions as ED raids widen in the GMADA probe. With reports of ₹2.5 crore allegedly recovered from an IAS officer's residence and searches at Minister Hardeep Mundian's nephew's house. What is this nexus?— Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) September 24, 2026
ED must expose every link — officials,… pic.twitter.com/NcQ1zzV5i5
‘ਆਪਣੀ ਹੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਵਾਦ ਮਿਲ ਰਿਹਾ’
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਜ ਇਸ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, "ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ"।
AAP workers protesting against ED officers outside the GMADA office is a telling sight.@AAPPunjab leadership is perturbed because it is now tasting its own medicine. The party has repeatedly used Punjab Police and state agencies to intimidate political opponents. Yet when… pic.twitter.com/fGQePuhD9r— Partap Singh Bajwa (@Partap_Sbajwa) September 24, 2026
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ
ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਹੰਗਾਮੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।