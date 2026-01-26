ETV Bharat / state

ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੀਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤਾਂ AAP ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬਾਈਕਾਟ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੀਏ ਸਣੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੀਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤਾਂ AAP ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬਾਈਕਾਟ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 26, 2026 at 3:01 PM IST

ਖੰਨਾ : ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੰਨਾ 'ਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਥੇ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

AAP ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬਾਈਕਾਟ (Etv Bharat)

ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ 26 ਜਨਵਰੀ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਥੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬੈਠਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਪ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

'ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੀਏ ਦਾ ਕੀਤਾ ਅਪਮਾਨ'

ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਖਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਮਾਨ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇੱਜਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਾਸ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਝਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਦੇ ਪੀਏ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੀਏ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਆਹਤ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪ ਆਗੂ ਸਮਾਗਮ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ।''

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬਾਈਕਾਟ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਮਾਗਮ ਸਥਾਨ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੀਏ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੀਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਸਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਹੇੜੂ, ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਖਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਸਨ ਕਿ ਬੀਡੀਪੀਓ (ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਵਰਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਡੀਪੀਓ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ।

TAGGED:

REPUBLICDAY CELEBRATION CONTROVERSY
ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 2026
AAP BOYCOTT REPUBLICDAY CELEBRATION
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖੰਨਾ
REPUBLIC DAY CELEBRATIONS IN KHANNA

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

