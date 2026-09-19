ETV Bharat / state

AAP ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ 2027 : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਪੈਮਫਲੇਟ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੰਪੇਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ’ਚ ਚੋਣ ਪੈਮਫਲੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Punjab Assembly polls 2027
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ 2027 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 19, 2026 at 1:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੰਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਪੈਮਫਲੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ 2027 (ETV Bharat)

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੰਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੰਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

"ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"- ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ, 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ

ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਘੇਰੀ ਭਾਜਪਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ "ਭਾਜਪਾ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇ ਪਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।"

ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾ

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :

TAGGED:

ELECTION PAMPHLET RELEASE LUDHIANA
AAP DOOR TO DOOR CAMPAIGN
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027
ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ
PUNJAB ASSEMBLY POLLS 2027

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.