ਪੰਜਾਬ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਕਾਫੀ?
AAP ਕਰੀਬ 50% ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ
Published : May 29, 2026 at 9:01 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ 937 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿੱਤ ਕਰੀਬ 50 ਫੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ 375 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ 'ਆਪ' ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਇਸ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 248 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 167 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ
ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 189 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਬਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 167 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ 2027 ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲ੍ਹਿਆਂ ਲੜਨ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਹਾਈ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪਾਏਦਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਈਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 'ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ' ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ..— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) May 29, 2026
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ… pic.twitter.com/WesUlorLDM
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 'ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ' ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ..ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ) ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ 'ਆਪ' ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ, ਵਧੀਆ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.."
पंजाब में शहरी क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत के लिए पंजाब के लोगों का दिल से धन्यवाद। सबको बधाई।— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 29, 2026
लोगों ने ये ऐतिहासिक वोट देकर भगवंत मान सरकार के कामों को शाबाशी दी है। ऐसे ही हम अच्छे काम आगे भी करते रहेंगे।
ED पार्टी का सफ़ाया हो गया। ED पार्टी ने पंजाब के छोटे… pic.twitter.com/NxQI56gEEt
AAP ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਈਡੀ ਪਾਰਟੀ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਈਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਈਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਜੋ ਇੰਨੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।"
आज के निकाय चुनावों के नतीजों के बाद आने वाले दिनों में ED पार्टी कई व्यापारियों पर ED रेड की प्लानिंग कर रही है। सभी व्यापारी सतर्क रहें। हमारी सरकार पूरी तरह से सभी व्यापारियों के साथ खड़ी है। ED पार्टी को पूरी तरह से पंजाब से भगाना है। https://t.co/Kc7onLFwD5— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 29, 2026
'ਆਪ' ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਈਡੀ ਰੇਡ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਈ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਈਡੀ ਰੇਡ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਭਜਾਉਣਾ ਹੈ।"
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਝਲਕ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਨਾਲ ਹਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।— Ravneet Singh Bittu (@RavneetBittu) May 29, 2026
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਬੈਲੇਟ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।
ਮੇਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ੇਰੋ,…
I congratulate the @INCPunjab workers for their courage in putting up a brave fight against the ruling @AAPPunjab , which abused power and misused official machinery during the municipal elections across Punjab.— Amarinder Singh Raja Warring (@RajaBrar_INC) May 29, 2026
It was their stated policy of ‘saam, daam, dand, bed’ that was…
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 2024 ਨਾਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ"
ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰਪਾਲ ਬੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 2024 ਨਾਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਕਮੁੱਠ ਨਾ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2024 ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵਾਰ 1977 ਵਿੱਚੋਂ 400 ਵਾਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ।"
"ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਕੜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ"
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਕੜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵੀ 2027 ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।"
"ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ"
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਥਾਨਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਸੂਖ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਵੀ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਵਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ 2027 ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
"ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਬੁੱਕਤ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ"
ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਬੁੱਕਤ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਝੰਡੀ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ
- ਰਈਆ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕਲੌਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਾਰ
- ਮਜੀਠਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਡੀਸੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ
- 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ