ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, "ਆਪ" ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ

'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

OPPOSITION TO NAIB SAINI
ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 22, 2026 at 6:56 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੁਰਵੰਚਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ (Etv Bharat)

ਮੁਸਕੁਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਮੁਸਕੁਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ 2027 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

"ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ"

ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਖੰਗੂੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।"

Naib Saini visit to Ludhiana
ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ (Etv Bharat)

ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਚ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
NAIB SAINI IN LUDHIANA
ਲੁਧਿਆਣਾ ਚ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ
NAIB SAINI VISIT TO LUDHIANA
OPPOSITION TO NAIB SAINI

