ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਡੀ-ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ' ਵਿਰੁੱਧ AAP ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ CM ਮਾਨ
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤਹਿਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : April 16, 2026 at 3:43 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ।
'ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਵਧਾਓ ਸੀਟਾਂ'
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਡੀ-ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਲਈ 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੀਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 543 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 850 ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ (ਡੇਢ ਗੁਣਾ) ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਨਤਮ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ - ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਓ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਸੀਮਤ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿਓ।"
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥ ਪੇਸ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ 42 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੀਟਾਂ 85 ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ 140 ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"
ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
'ਸੱਤਾ ਦੀ ਹਵਸ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ'
ਪੰਜਾਬ 'ਆਪ' ਇੰਚਾਰਜ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ 'ਮੋਦੀ ਵਿਧਾਨ' ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਡੀ-ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।" ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹਵਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਣ।"
'ਡੀ-ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ'
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਰ 'ਮੋਦੀ ਵਿਧਾਨ' ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਡੀ-ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। 'ਆਪ' ਇਸ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡੀ-ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।