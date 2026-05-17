'SIR ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ', MP ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ

'SIR ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ', MP ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ
ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਚਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ, 'ਆਪ' ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
Published : May 17, 2026 at 4:28 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਆਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨਆਰਆਈ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਨਆਰਆਈ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਤਸਦੀਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਅਸਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੈ।
'ਐਸਆਈਆਰ ਰਾਹੀਂ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼'
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਐਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਐਸਆਈਆਰ ਰਾਹੀਂ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।' ਕੰਗ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 'ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ 'ਆਪ' ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।'
Watch: AAP MP Malvinder Singh Kang tweets, " why is this special intensive revision (sir) being rammed through right before our 2027 polls? in bihar, they deleted over 65 lakh genuine names. in bengal, it was a shocking 91 lakh voters wiped off,that's nearly 12% of the rolls! and… https://t.co/En4UlxMLVq pic.twitter.com/DIAsRpVVhY— IANS (@ians_india) May 17, 2026
ਈਸੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤੀ NRI ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ NRI ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।'
ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ SIR ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 'ਆਪ' ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। 'ਆਪ' ਸਾਂਸਦ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਜਮੂਹਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
'ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਬਿਹਾਰ'
ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਜਾਗੋ, 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 65 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ 91 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 12% ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ! ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਾਅ 3 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਘੱਟ। ਇਹ ਚੋਣਵੇਂ ਦਬਾਅ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਬੂਥਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ, ਹਰ BLO ਨੂੰ ਬਾਜ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰ ਮਿਟ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ!"
AAP MP Malvinder Singh Kang has written to the Chief Election Commissioner seeking special provisions for Punjab’s NRI voters during the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls pic.twitter.com/2hoPcTHS6U— IANS (@ians_india) May 17, 2026
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲੀ (bonafide) ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।"