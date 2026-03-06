'ਟਰੰਪ ਜਿਵੇਂ ਆਖਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ',MP ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦਾ ਵਾਰ
ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : March 6, 2026 at 9:53 PM IST
ਬਰਨਾਲਾ: ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
"ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਰੱਖਣ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ"
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਤੇਲ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ,ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"
"ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ"
MP ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅਮਰੀਕਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਰਿਫ ਟੈਕਸ 0% ਸੀ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ 15 ਤੋਂ 20% ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਪਰ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਰੂਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।'
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ੁਦ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। -ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ,ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ
'ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਵਾਰ'
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ, ਫਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ 2100 ਤੋਂ 2500 ਦਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।'
'ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਡਰ'
ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪਰ ਜੋ ਕੰਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
"ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ"
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਮੁਤਾਬਿਕ, 'ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
"ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ 1000 ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ 10 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 60,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਉਂਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ 1000 ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।