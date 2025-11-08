ETV Bharat / state

ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਾਤ ! 'ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ' ਰੇਲ ਬਰਨਾਲਾ ਨਾ ਰੁਕਣ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਦੋ ਐਮਪੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਰਨਾਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਾ ਰੁਕੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਆਪ ਐਮਪੀ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਾਤ (Etv Bharat)
Published : November 8, 2025 at 2:45 PM IST

3 Min Read
ਬਰਨਾਲਾ: ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 'ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟਰੇਨ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਟਰੇਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਟਰੇਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਖੂਸ਼ੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੋਕ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਲੈਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਪਰ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੇਲ ਬਰਨਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਲੰਘ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਉਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਛਾ ਗਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ' ਰੇਲ ਬਰਨਾਲਾ ਨਾ ਰੁਕਣ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ (Etv Bharat)

ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਮਿੱਤਲ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਹਰੀਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜਦੋਂ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਚੱਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਂਗ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਰੇਨ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਗੱਡੀ ਨਾ ਰੁਕਣ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੇਲ ਬਰਨਾਲਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।'

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਟਰੇਨ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਾ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟਰੇਨ ਬਰਨਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਰਨਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਸ ਟਰੇਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।'

ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤ (Etv Bharat)

ਦੋ-ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ!

ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਟਰੇਨ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰੁਕਣਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੋ ਐਮਪੀ ਹੋਣ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਨੀਂ ਵੱਡੀ ਸਹੁਲਤ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।


ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 'ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੇਲ' ਨਾ ਰੁਕਣ 'ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰੇਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅੱਜ ਮਾਲਵਾ ਤੋਂ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟਰੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਬਰਨਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨਾ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਕਾਇਦਾ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੁਕਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਧੋਖਾ ਇਕੱਲੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟਰੇਨ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਨਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।

