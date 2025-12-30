ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 'ਖੋਖਲਾ'

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 'ਖੋਖਲਾ'
ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਲੈਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
Published : December 30, 2025 at 12:23 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਲੈਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ "ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ - ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) (VB-GRAM-G)" ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
'ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ'
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਦਾ ਥੈਲਾ ਚੁੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੈਂਕੜੇ ਪੱਤਰ ਜੋ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ, ਸਾਡੀ ਪੁਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 35% ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਜੋ ਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦਰਦ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।"
VIDEO | Punjab Assembly Special Session: AAP MLA Manwinder Singh Giaspura says, “Today we have come here with the issues of our NREGA workers. They are struggling to get a meal. There is no food in their homes. Narendra Modi has snatched away their livelihood. Today, we have… pic.twitter.com/EgezJj8jGC— Press Trust of India (@PTI_News) December 30, 2025
'ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ'
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੂਖਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ 30 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ ?'
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲ ਲੈਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ'।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ Live https://t.co/c27xAIFWcf— AAP Punjab (@AAPPunjab) December 30, 2025
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਿਯਮਤ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਕਿਉਰੇਟ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨਾਂ" ਨਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ "ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ" ਹੋਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਖਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਬੈਠਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ "ਚਿੰਤਾਜਨਕ" ਕਮੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਗਤ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ "ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਗਾੜ" ਹੈ ਜੋ ਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੂਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਪਤਝੜ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ "ਖੋਖਲਾ" ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਕ ਸਮਾਂ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਮੰਚ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸਟੇਜ-ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲ ਲੈਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ— AAP Punjab (@AAPPunjab) December 30, 2025
-@KuldeepSinghAAP
ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ‘ਆਪ’… pic.twitter.com/YSmrFG545s
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪ 'ਤੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ।
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।'
Live Press Conference BJP Head Office Punjab— BJP PUNJAB (@BJP4Punjab) December 29, 2025
https://t.co/pyu6lrN40m
'ਦਰਅਸਲ, ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।'
ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਥਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ
- ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ "ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ - ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਗਰੰਟੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਐਕਟ, 2025" ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ।
- ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
- 60:40 ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਏਗੀ।
- ਮੰਗ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਤ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।
- ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ।
- ਸੀਮਤ ਕੰਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।