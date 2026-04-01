'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਘੇਰਿਆ SSP ਦਫ਼ਤਰ

'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਘੇਰਿਆ SSP ਦਫ਼ਤਰ
ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਨੀਸ਼ ਦਹੀਆ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : April 1, 2026 at 7:05 PM IST
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਮਦੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੋਜੋਕੇ ਵਿੱਚ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਰੀਬ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਨੀਸ਼ ਦਹੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
'ਮਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਮਜਬੂਰ'
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ' ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ (ਮ੍ਰਿਤਕ) ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 307 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੜ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।'
ਮਮਦੋਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਨੀਸ਼ ਦਹੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਗਲ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਮਜਬੂਰ ਹੋਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫਤਰ ਬਾਹਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। -ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ,ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਪਿਤਾ
'ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਹ'
ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਲਈ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕਵਾਸੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਨੀਸ਼ ਦਹੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਨੀਸ਼ ਦਹੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਫ਼ਾਈ'
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਨੀਸ਼ ਦਹੀਆ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਇੰਝ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।