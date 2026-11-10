ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ 'ਤੇ ਭਖੀ ਸਿਆਸਤ! ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਾਨੂੰ ਉਡੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ',ਉਥੇ ਹੀ ਪੱਪੀ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ।
Published : November 10, 2026 at 4:22 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਹੋਰਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 'ਕਈ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ ਨੇ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਦਰਅਸਲ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, 'ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।'
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਹੋਣ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।। ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨਗੇ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਸ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।