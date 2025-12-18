ETV Bharat / state

ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸਾਬਕਾ MLA ਦਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣ 'ਚ ਕੀਤਾ ਚਿਤ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਦਿਲਚਸਪ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।

ZILA PARISHAD RESULTS
ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸਾਬਕਾ MLA ਦਾ ਭਰਾ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 18, 2025 at 4:06 PM IST

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਜਿਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਮੱਲਾਂਵਾਲਾ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸਾਬਕਾ MLA ਦਾ ਭਰਾ (Etv Bharat)

'ਆਪ' ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਚੋਣ

ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਮੱਲਾਂਵਾਲਾ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1746 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਟ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੰਕਰ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਹਿਕਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

MLA ਦੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਸਾਬਕਾ MLA ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣ ਦੇ ਜੇਤੂ ਸ਼ੰਕਰ ਕਟਾਰੀਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿਕਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਕਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

'ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੜਾਈ'

ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ 'ਆਪ' ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣ ਜੇਤੂ ਸ਼ੰਕਰ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਿਣੀ ਰਹਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈਕੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ।"

ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ

ਸ਼ੰਕਰ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 50-50 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੱਲਾਂਵਾਲਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਲੇ ਚਾਰ-ਦੀਵਾਰੀ ਲਈ ਹੀ ਜ਼ੀਰੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ

ਉਥੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਹਿਕਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਜ਼ਰਬਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਿਰ-ਮੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਪਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"

