ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਫਾਈ, ਜਾਇਦਾਦ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਜਾਇਦਾਦ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੱਧੂ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 29, 2026 at 7:14 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ (ਆਤਮ ਨਗਰ) ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਜਾਇਦਾਦ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜਗਾਧਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਮਹਾਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਇਕ 'ਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੱਧੂ ਉੱਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸਫਾਈ।

ਐਮਐਲਏ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੱਧੂ ਦਿੱਤੀ ਸਫਾਈ

ਆਤਮ ਨਗਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਮਹਾਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ।



ਐਮਐਲਏ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵਾਂਗਾ।"

ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਥ

'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "2 ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ।"

