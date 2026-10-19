MLA ਦੇਵ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਘੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਫ਼ਾਈ
ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇਵ ਮਾਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
Published : October 19, 2026 at 3:35 PM IST
ਨਾਭਾ (ਪਟਿਆਲਾ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਮਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇਵ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ
ਵਿਧਾਇਕ ਦੇਵ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਸਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ।"
Watch CCTV footage how @AamAadmiParty Mla Nabha Dev Mann is kicking and beating a person ! What sort of an arrogant and cruel breed has @ArvindKejriwal in the name of Aam Aadmi ? I’m sure police will not have the courage to arrest him ? @SachinPilot @INCIndia @INCPunjab @IYC @IYCPunjab @BhagwantMann @DGPPunjabPolice— Sukhpal Singh Khaira (@SukhpalKhaira) October 19, 2026
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਦੇਖੋ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ! ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 'ਸੇਵਕ' ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੰਗਾ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀ? ਭਾ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਫੇਟ ਵੱਜਣ 'ਤੇ MLA ਦੇਵ ਮਾਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ!ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ!ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਾਊਥ ਦਾ ਹੀਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਸਮਝੀ ਬੈਠੈ। ਇਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ,ਲਾਹਨਤ ਐ! ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ!"
👉 MLA Dev Mann’s arrogance in Nabha has reached new heights after a minor motorcycle collision! 👉 He allegedly chased the young man and assaulted him along with his security personnel. Watch the video to see how he is kicking him. It seems they have forgotten the fear of the law. 👉 He is roaming around like a duplicate South Indian movie hero, treating people as if they were insects. 👉 Shameful and disgraceful behaviour! The countdown to their downfall has already begun! 👉 I demand a strictest action against this MLA suffering with VIP syndrome 👉 देखो बदलाव के नज़ारे! मामूली बात पर लोगों का 'सेवक' लोगों को लात मारता फिर रहा है, क्या इन्हें हमने VIP कल्चर खत्म करने के लिए चुना था? 👉 नाभा में मोटरसाइकिल टच होने पर MLA देव मान का अहंकार सातवें आसमान पर! 👉 युवक का पीछा करके सुरक्षाकर्मियों से पिटवाया, वीडियो में देखो कैसे लातें मार रहा है! 👉 डुप्लीकेट साउथ का हीरो, लोगों को कीड़े-मकोड़े समझ बैठा है। इस पर कानून के अनुसार पर्चा दर्ज करो। धिक्कार है इनपर ! इनकी उल्टी गिनती शुरू! 👉 ਦੇਖੋ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ! ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 'ਸੇਵਕ' ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੰਗਾ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀ? 👉 ਨਾਭਾ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਫੇਟ ਵੱਜਣ 'ਤੇ MLA ਦੇਵ ਮਾਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ! 👉 ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ! 👉 ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਾਊਥ ਦਾ ਹੀਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਸਮਝੀ ਬੈਠੈ। ਇਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ ਲਾਹਨਤ ਐ! ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ! @AAPPunjab— Bikram Singh Majithia (@bsmajithia) October 19, 2026
ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂਚ
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਤਾਈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
"ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ’ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।"-ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਮਾਨ,'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਨਾਭਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਪੂਰੇ ਤੱਥ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
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