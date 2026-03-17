ਖਰੜ ਤੋਂ AAP ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦੇ ਪਤੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ।

AAP ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਲੱਗਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 17, 2026 at 10:45 AM IST

ਮੋਹਾਲੀ: ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਬਿਲਡਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਮਿਸ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਗਭਗ 7 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾ ਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖਰੜ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦੇ ਪਤੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ।

ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ

ਕਿਉਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਭਾਰਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਕਟ 1881 ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ?

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਏ। ਦੋਸ਼ੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚੈੱਕ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 22950 ਵਰਗ ਗਜ ਰੈਜੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 515 ਵਰਗ ਗਜ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸ ਕੇ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਏ। ਇਹ ਰਕਮ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾ ਲਈ ਗਈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟਨਰ ਪੌਣੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਚੈੱਕ 29 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਫੰਡ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ, ਉਹ ਵੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬਾਉਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?

ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਮੈਸਰਜ਼ ਪਲੈਟੀਨਮ ਸਮਾਰਟ ਬਿਲਡਕੋਨ' ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ 'ਸਿਲਵਰ ਸਿਟੀ' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ 3.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ 'ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ' ਅਤੇ 'ਦਸਤਖ਼ਤ ਦੇ ਫ਼ਰਕ' ਕਾਰਨ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਗਿਆ।

