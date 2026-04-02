"ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਜਿੱਤਾਂਗਾ" AAP ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ, ਚਰਚਾ 'ਚ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਬਲਾਕ
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲਗਾਏ “ਸੈੱਟ ਮੈਚ” ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖੰਡਨ, ਕਿਹਾ- "ਗੜਬੜ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ..."
Published : April 2, 2026 at 11:03 AM IST
ਮੋਗਾ (ਸੌਰਵ ਅਰੋੜਾ): ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੜ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 'ਆਪ' ਨੂੰ 14 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 12 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ।
'ਆਪ' ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੋ 2012 ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ “ਸੈੱਟ ਮੈਚ” ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
"ਗੜਬੜ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ..."
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਖਾਨੰਦ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। “ਸੈੱਟ ਮੈਚ” ਵਾਲਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਬੂਝ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। "
ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਰ-ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਹਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਖਾਨੰਦ, 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ
ਹਲਕਾ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ 'ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ' ਚੁਣੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ#amritpalsukhanand#baghapurana#mlabaghapurana pic.twitter.com/mGj3dJnC9C— Amritpal Singh Sukhanand (@iamritpalsidhu) March 28, 2026
"ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ"
ਸੁਖਾਨੰਦ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਜੋ ਵੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੋਇਆ, ਇਹ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਹਾਈਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ 17 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਓਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਚੋਣ ਮੈਂ ਹੀ ਜਿੱਤਣੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਚਲੋ ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਐਮਐਲਏ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਰੱਖੀ, ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਹੇਠ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਜਿਤਾਂਗਾ ਪਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ।
- ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਖਾਨੰਦ, 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਜਵਾਬ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੁਖਾਨੰਦ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸੁਖਾਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ।"
ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 25 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਕੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਵੱਲੋਂ ਐਸਡੀਐਮ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਈ।
- ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
"ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਬਦਲੇ ਨਤੀਜੇ"
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਬੈਲਟ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 13 ਵਿੱਚੋਂ 13 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ। ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗ਼ਲਤ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
- ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
AAP- the party “born to fight" the “corrupt congress"—is in fact its biggest ally. @ArvindKejriwal spent 2012 calling Congress "India's most corrupt party." Built an entire movement on that one truth. People believed him. Voted for him. Gave him power.— Harsimrat Kaur Badal (@HarsimratBadal_) March 29, 2026
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਦੀ ਇਹ ਚੋਣ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।