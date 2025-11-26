AAP ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ "ਅਖੌਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ", ਕਹੀਆਂ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
AAP ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ।
Published : November 26, 2025 at 2:34 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 350ਵਾਂ ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਪੀਐਮ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਿੱਜਦਾ ਕਰਨ ਆਉਣਗੇ।
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 12 ਤੋਂ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀ ਪਹੁੰਚੇ। - ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ
"ਅਖੌਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ" ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ...
ਆਪ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਅਖੌਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ' ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਸਲ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ (ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ) ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਥਾਪਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀ ਹੱਟਦੇ, ਪਰ ਇਹ "ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ", ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸੱਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀ ਆਏ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। - ਅਮਨ ਅਰੋੜ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ
"ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕੱਢੋ..."
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕੱਢੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਉਤਾਰੋ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਨਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ''ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲਕੀਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਮੱਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ।''