ਘਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ 'ਪਰਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਰ'
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : January 10, 2026 at 6:14 PM IST
ਜਲੰਧਰ: ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ 'ਚ FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਆਪ ਸਮਰਥਕਾਂ 'ਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ।
'ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਹਨ ਆਪ ਵਾਲੇ'
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਾਰ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਆਓ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਕਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਹਨ, ਜੋ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।'
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਔਖਾ
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੋ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ 1 ਦੀ ਬਜਾਏ 10 ਪਰਚੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ।'
'ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ ਆਪ'
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਆਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ? ਕੀ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ? ਉਹ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕੋਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਪ ਵਾਲੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤਮਾਲ ਕਰਕੇ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਆਪ' ਵਰਕਰ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੀਪੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"
ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
'ਆਪ' ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 'ਆਪ' ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋ ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤਿਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪ ਆਗੂ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਬੀਜੇਪੀ ਵਲੋਂ ਕੋਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ"।