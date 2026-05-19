"ਬੀਜੇਪੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੀ ਹੈ", ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ, ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

"ਬੀਜੇਪੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੀ ਹੈ", ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ, ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤੀ।
Published : May 19, 2026 at 2:23 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ (19 ਮਈ) ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਐਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
"ਬੀਜੇਪੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੀ ਹੈ"
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਦ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਸ ਮੌਕਾ ਭਾਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਓ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਓ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਓ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਸਆਈਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤਕੜੇ ਹੋ ਇਸਦਾ ਜਬਾਵ ਦੇਣਗੇ।"
"ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਜਰੀਏ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟ ਬਣਵਾਏ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਾਂ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਲੇ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ।"- ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ
"1992 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕੁੱਝ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ"
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਬ੍ਹ 1992 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਮਐਲੇ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਛੱਡੋ, 1992 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕੁੱਝ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਵਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਰਵਾਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਮੰਗਣੇ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਝਾਕ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਵਰਗੇ ਨੇ।"
"ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਆਦਮੀ ਹਨ, ਉਹ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਅਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਝੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਦਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਰੇ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"- ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਐਮਐਲਏ ਰਹਿ ਗਏ , 120 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮਜਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: