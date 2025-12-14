ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ FB 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ AAP 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ FB 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ AAP 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : December 14, 2025 at 11:04 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡੋਫਲ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ। ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਮਿਲੇ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ,"ਆਪ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੋਸਟ 10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ 45 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 0001 ਵਾਲੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ? ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀਲਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੱਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ 'ਆਪ' ਕੋਲ ਪੋਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਆਪ ਉਮੀਦਵਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, "ਸ਼੍ਰੀ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ 'ਆਪ' ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੋਸਟ 10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ 45 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 0001 ਵਾਲੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ? ਐਸਈਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਸਪੱਸ਼ਟ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, "ਪੋਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ 51 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਡੋਫਲ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ 10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛਪੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ
ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਅਸਲੀ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਇਹ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ? ਕੀ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ CWP (PIL) ਨੰ. 358 ਆਫ਼ 2025 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।"
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬੇਕਾਇਦਗੀ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਕਬੂਲਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਖ਼ਿਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ?"
ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ੀਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 13 ਦਸੰਬਰ2025 ਮਤਲਬ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਸਮਾਂ 8.09 pm ਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ,ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਈ ਬੂਥ ਤੇ ਬਾਕਸੇ ਫੁਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ?— Pritpal Singh Baliawal (@PritpalBaliawal) December 14, 2025
ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਸਬੂਤ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੂਥ ਜਿੱਤ ਲਏ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ !@ECISVEEP pic.twitter.com/1S5WWe9MhI
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲੀਏਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, "ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 13 ਦਸੰਬਰ 2025 ਮਤਲਬ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਸਮਾਂ 8.09 pm 'ਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਈ ਬੂਥ ਤੇ ਬਾਕਸੇ ਫੁਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ? ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੂਥ ਜਿੱਤ ਲਏ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ !"