ਆਪ ਆਗੂ ਗਾਇਤਰੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਆਪ ਆਗੂ ਗਾਇਤਰੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਚਰਿੱਤਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਭੱਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
Published : September 26, 2026 at 3:09 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿ-ਇੰਚਾਰਜ ਗਾਇਤਰੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਇਤਰੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭਿਜਵਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
#BREAKING: AAP Punjab co-incharge Gayatri Bishnoi has filed a complaint with the Punjab Police against Congress MLA Sukhpal Khaira, alleging that he made objectionable remarks about her character and violated her dignity. Bishnoi has urged the Punjab Police to take action against… pic.twitter.com/4qjD5AToLX— IANS (@ians_india) September 26, 2026
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗਾਇਤਰੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ 'ਤੇ ਭੱਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।
आज आपके और सिसोदिया के संदर्भ में किए गए महज़ एक संक्षिप्त उल्लेख से आप इतनी बौखला क्यों गईं, मैडम?— Sukhpal Singh Khaira (@SukhpalKhaira) September 25, 2026
आपकी असंसदीय और अभद्र भाषा आपकी खराब परवरिश को स्पष्ट रूप से दर्शाती है!
मैं अपने इस आरोप को फिर दोहराता हूँ कि आप चंडीगढ़ के सेक्टर 39 स्थित मंत्री आवास नंबर 960 में रह रही हैं,… pic.twitter.com/VKCQyJe76A
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਠੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗਾਇਤਰੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 39 ਸਥਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 39 ਸਥਿਤ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਨੰਬਰ 960 ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਇਤਰੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
@GayatriBishnoi_ क्या वाकई आपके पिता हृदय रोगी हैं और उनका इलाज चल रहा है? क्योंकि तस्वीरें तो कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं,आपका परिवार और आपके पिताजी पंजाब के मंत्री डॉ. बलबीर सिंह की “छोले-भटूरे” वाली शानदार मेहमाननवाज़ी का आनंद लेते दिखाई दे रहे हैं !— Sukhpal Singh Khaira (@SukhpalKhaira) September 26, 2026
मैं सोच रहा हूँ कि… pic.twitter.com/DfG2QjscQF
"ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ—ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਹਿਮਾਨ-ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ "ਛੋਲੇ-ਭਟੂਰੇ" ਦੀ ਦਾਵਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ!ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ-ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ?" -ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਵਿਧਾਇਕ, ਕਾਂਗਰਸ
ਗਾਇਤਰੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲੋਂ ਪਲਟਵਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਗਾਇਤਰੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਚਰਿੱਤਰ 'ਤੇ ਧੱਬਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਭਿਜਵਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਵਾਂਗੀ।" ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ, "ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।"
सुखपाल खैरा! तू इतना कमीना आदमी है ना, कि तू अपनी बेटियों की उम्र की लड़की को भी नहीं छोड़ता है। कैसा घटिया इंसान है तू! ‘थू’ है तुझ पर। तूने मेरे करैक्टर पर लांछन उठाया है ना।— Gayatri bishnoi (गायत्री बिश्नोई)🇮🇳 (@GayatriBishnoi_) September 25, 2026
पहले तो तू देख मैं कहाँ रहती हूँ।
और देखता रह। तुझे तो मैं अब जेल भिजवा कर ही दम लूँगी।… pic.twitter.com/iRajeHG2xZ
ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਗਾਇਤਰੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, "ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
"ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸ 'ਤੇ ਗਾਇਤਰੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਪੋਸਟ ’ਚ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਉਹ "ਸਾਲਾ", "ਕੁੱਤਾ" ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?" - ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਵਿਧਾਇਕ, ਕਾਂਗਰਸ
What a shame @rajlali you’re holding a constitutional post as Chairperson Women Commission but you’re responding on @X post of a foul mouthed lady @GayatriBishnoi_ using abusive language such as “Sala” “Kutta” etc !— Sukhpal Singh Khaira (@SukhpalKhaira) September 26, 2026
Is this how you propose to ensure justice by supporting use… pic.twitter.com/RIESK0LwFx
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਆਗੂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਗਾਇਤਰੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, "ਗਾਇਤਰੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੀ ਗੱਲ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 959 ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 961।"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ," ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ, ਦੀਪਕ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਗਾਇਤਰੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਰਗੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ?"
ਇੱਕ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ, ਕੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।- ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
Paradoxes in AAP leader Ms Gayatri Bishnoi’s statements— Bikram Singh Majithia (@bsmajithia) September 26, 2026
👉 Ms Bishnoi ji is speaking about Kothi No. 959 while showing Kothi No. 961. Anger can sometimes make people confused, as they say, a lie has to be remembered.
👉 At least a daughter should have enough self respect not to… pic.twitter.com/VRPoyVROV7
ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਹਲਚਲ
ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
" who has given non-punjabis like @msisodia , Satyendar Jain, Deepak Chauhan, and Gayatri Bishnoi the right to stay in the official residences of Punjab ministers?" - Khaira@INCIndia @INCPunjab @SachinPilot @BhagwantMann pic.twitter.com/owcRh0i2ee— Sukhpal Singh Khaira (@SukhpalKhaira) September 26, 2026
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