'ਵੋਟ ਚੋਰੀ' ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ ਕਈ ਆਗੂ, BJP ’ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ CM ਮਾਨ

'ਵੋਟ ਚੋਰੀ' ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ ਕਈ ਆਗੂ, BJP ’ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ CM ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਸਆਈਆਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
Published : October 10, 2026 at 3:00 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮਾਹੌਲ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਸਆਈਆਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਸਮੇਤ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਜ਼ੈਨ ਜੀ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਲੂਕ 'ਤੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਘੇਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਭਾਜਪਾ, ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਏ ਨਿਹੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?"
Gen-Z ਨਾਲ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ CM @BhagwantMann ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਲੂਕ 'ਤੇ CM ਮਾਨ ਨੇ ਘੇਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਭਾਜਪਾ, ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਏ ਨਿਹੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?— AAP Punjab (@AAPPunjab) October 10, 2026
ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ? 80-90 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਫੋਰਸ ਜੋ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ..ਤੋਪਾਂ ਵੀ ਲਗਾ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ.. ਉਹ ਬੱਚੇ ਹਨ.. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਨਿਹੱਥੇ ਹਨ..ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਕਟੋ..ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ...ਐਸਆਈਆਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟ ਕੇ.. ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਰੱਖ ਕੇ.. ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ.. ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ...ਜੇਕਰ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ... ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜ਼ੈਨ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ.. ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ...ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਇੰਨਾਂ.. ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ.. ਪਹਿਲਾਂ 13 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ.. ਬਾਅਦ ’ਚ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਿਆ.. ਫੇਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ.. ਉਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ’ਚ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਿਆ.. ਹੁਣ ਚੀਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ.. ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲੈ ਲੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ... ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲ਼ਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਬੇਰਹਿਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ! ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲ਼ਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੁੱਟਿਆ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ @HarpalCheemaMLA ਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ https://t.co/Kg0yMK90oX— AAP Punjab (@AAPPunjab) October 10, 2026
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸੀਈਓ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ
ਤਣਾਅ ਉਦੋਂ ਵਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।
ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਬਾ ਸਕਦੀ ਭਾਜਪਾ !! ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ CJP ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਪੁੱਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਲੋਕ ਡਟ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ https://t.co/UybFMqKYzz— AAP Punjab (@AAPPunjab) October 10, 2026
"ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਮੈਂ ਸੀਜੇਪੀ (CJP) ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ। ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ। ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।"- ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, "ਇਸ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੋ ਲੋਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ। ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।"
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 200 ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਜੇਪੀ (CJP) ਕਾਰਕੁਨ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਸਨ, ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਡਾਣ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਬਾ ਸਕਦੀ ਭਾਜਪਾ !! ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ CJP ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਪੁੱਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਲੋਕ ਡਟ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ https://t.co/UybFMqKYzz— AAP Punjab (@AAPPunjab) October 10, 2026
"ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 50 ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਾ ਫੈਲਾਉਣ।"- ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ
ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਭਾਜਪਾ ਕਰ ਰਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ! ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ @msisodia ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ https://t.co/nfwhBFMVoa— AAP Punjab (@AAPPunjab) October 10, 2026
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 20 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ੋਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਭਰ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਜ਼ੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
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