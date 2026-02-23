ਕਾਂਗਰਸੀ MLA ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ, ਭੜਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ, ਸੁਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ...
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਗੇਟ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ।
Published : February 23, 2026 at 3:55 PM IST
Updated : February 23, 2026 at 5:12 PM IST
ਕਪੂਰਥਲਾ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਗੇਟ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਭੁਲੱਥ ਸਥਿਤ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਸਐਸਪੀ ਗੌਰਵ ਤੂਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
"ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ"
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਥਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।" ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 12 ਵਜੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਉੱਤੇ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ
ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਗੇਟ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਡਰਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਮਰਥਕ
ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਚਾਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਥਿਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
"ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜ-ਵੜ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆਂ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਜ਼ੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਉਪਰ ਛੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ।" - ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਰ ਗੈਰਾਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਪਰ ਇਕ ਡਰੋਨ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਗਲੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲੀ 70-80 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਬਰ ਬਣ ਸਕੇ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਸਭ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੂਰੁ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਤ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ।"
"ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਲੀ ਨੂੰ ਗੇਟ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਲੀ ਨੂੰ ਗੇਟ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਲਗਵਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗਲੀ ਨਾਲ ਕਈ ਘਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਨਆਰਆਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਗੇਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੇਟ ਤਿੰਨ ਘਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੰਜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗਲੀ ਨੂੰ ਗੇਟ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ, ਇਹ ਗੇਟ ਢਾਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
"ਅਸੀਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਹਾਂ"
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁਲਾਸੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅਕਾਉਂਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕੇ ਇਸ ਗੇਟ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੋ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
I strongly condemn the demolition at my colleague @SukhpalKhaira’s house. Power is temporary, but accountability is permanent.— Partap Singh Bajwa (@Partap_Sbajwa) February 23, 2026
To CM @BhagwantMann, @ArvindKejriwal and officials following his unjust orders, every act will be remembered.
Misuse of authority will not be…
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭੰਨਤੋੜ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।"
I strongly condemn this vindictive action against Sukhpal Singh Khaira.— Amarinder Singh Raja Warring (@RajaBrar_INC) February 23, 2026
This is nothing but political harassment by the government.
The blatant misuse of power to silence opposition voices is deeply undemocratic and completely unacceptable.
If there was any alleged violation,…
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹੁਣੇ ਭੁਲੱਥ MLA ਸ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ NOTICE ਦਿੱਤਿਆਂ JCB ਨਾਲ ਢਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"