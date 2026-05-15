ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਮਾਹੀ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਟਿਕਟ,ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਮੀਦਵਾਰ
Local Bodies Elections 2026 :ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 20 ਤੋਂ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਹੀ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : May 15, 2026 at 7:30 PM IST
ਸੰਗਰੂਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰਡ ਅੰਦਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਥੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 20 ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਹੀ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੋਟ ਅਪੀਲ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਹੀ ਮਹੰਤ ਨੂਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਸੁਨਾਮ ‘ਚ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰੀ'
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਮੀਦਦਵਾਰ ਮਾਹੀ ਮਹੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕਾਂਗੀ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਗੇ।'ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ।'
ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ
ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਾਹੀ ਮਹੰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 20 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਜਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਹਾਰ, ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਾਅ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
“ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਓਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ'।-ਮਾਹੀ ਮਹੰਤ,ਆਪ,ਉਮੀਦਵਾਰ
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਹੀ ਮਹੰਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ।