ETV Bharat / state

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੱਟਿਆ 'ਆਪ'-ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੜਣਗੇ ਚੋਣਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ !

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

AAP Denie alliance With Congress
'ਆਪ'-ਕਾਂਗਰਸ ਟੁੱਟਿਆ ਗੱਠਜੋੜ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 22, 2026 at 3:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'ਆਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਚ.ਐਸ. ਲੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਾਰਟੀ ਤਿੰਨੋਂ ਅਹੁਦਿਆਂ -ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ।" ਉਧਰ ਆਪ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ'। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਆਪ' ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 'ਆਪ' ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ। 'ਆਪ' ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ।"

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

'ਆਪ' ਨੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗੇਸ਼ ਢੀਂਗਰਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਮੁੰਨਵਰ ਖਾਨ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗਾਬੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਚਿਨ ਗਾਲਿਬ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਿਰਮਲਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ

'ਆਪ' ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰੇ 11 'ਆਪ' ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।

ਕਿਉਂ ਟੁੱਟਿਆ ਗੱਠਜੋੜ?

ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਡਰੋਂ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ।

ਜਾਣੋ ਚੋਣ ਗਣਿਤ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 35 ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਮੇਅਰ ਬਣਨ ਲਈ 19 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ 18 ਕੌਂਸਲਰ ਹਨ, 'ਆਪ' ਕੋਲ 11 ਹਨ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ 6 ਹਨ। ਜੇਕਰ 'ਆਪ' ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 18-18 ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ

ਇਸ ਵਾਰ, ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੱਥ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਵੋਟਿੰਗ ਗੁਪਤ ਵੋਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

TAGGED:

CHANDIGARH ELECTION AAP VS CONGRESS
CHANDIGARH MAYOR ELECTIONS
ਕਾਂਗਰਸ ਆਪ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ 2026
CONGRESS AAM AADMI PARTY ALLIANCE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.