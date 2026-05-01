'ਆਪ' ਨੇ ਨਕਾਰੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਉੱਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ,ਕਿਹਾ-ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਬੇਲੋੜਾ ਰੌਲਾ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਅਤੇ ਵਾਕਆਊਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਆਖਿਆ ਹੈ।

'ਆਪ' ਨੇ ਨਕਾਰੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਕੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 1, 2026 at 9:17 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਉੱਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ।

'ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਮੰਗ'

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਊਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਦਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।"

'ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ'

ਪੰਜਾਬ 'ਆਪ' ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਬੇਤੁਕੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ'

ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ 'ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।"

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਵਾਕਆਊਟ?

ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ 'ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਲਤ' ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, " ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਕੇ ਆਏ ਨੇ"। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ 'ਅਲਕੋਹਲ ਟੈਸਟ' ਅਤੇ 'ਡੋਪ ਟੈਸਟ' ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ "ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੌਹੀਨ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।'

