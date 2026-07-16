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ਕਾਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਪੜੋ-ਥੱਪੜੀ ਹੋਏ 'ਆਪ' ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿ ਗਈਆਂ ਪੱਗਾਂ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਾਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

MUNICIPAL COUNCIL ELECTIONS
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਝੜਪ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 16, 2026 at 8:28 PM IST

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ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ/ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜੰਗ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਗਈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਇਸ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝੜਪ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੱਗਾਂ ਤੱਕ ਲਹਿ ਗਈਆਂ।

ਕਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾ (Etv Bharat)

ਕਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ

ਉਧਰ ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 15 ਐਮਸੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ 8 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੋਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਸੀ ਹਨ ਉਹ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ (Etv Bharat)

"ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਮਸੀ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ"

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ 7 ਐਮਸੀ ਲੈਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਗੈਟ 'ਤੇ ਪਹੁਚੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਮਸੀ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਾਇਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਐਮਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪੋਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਝੜਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਬਿਆਨ (Etv Bharat)

"ਅਸੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਅਪੀਲ"

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇੰਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨਾ, ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਓਐਸਡੀ ਘੁੰਮਣ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਿੱਛੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਖਵਾ ਕੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਆਈਐਸ ਬਣਾਇਆ, ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

"ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਲੋਕ ਹੀ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁੰਡਾਰਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਣਗੇ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਣਾ ਲਏ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਚਾਹੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਣਾ ਪਵੇ"। - ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 33 ਵਿੱਚੋਂ 18 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਬਾਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਬਜਰਵਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਸੱਚ ਦੇਵਾ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Ferozepur Municipal Council Elections
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ (Etv Bharat)

ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ

ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਜੀਆਂ ਚਾਰਜਿਸ਼ਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

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TAGGED:

CLASH BETWEEN AAP AND CONGRESS
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ
CLASHES DURING ELECTIONS IN QADIAN
FEROZEPUR MC ELECTIONS
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