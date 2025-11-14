Bihar Election Results 2025

'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ, ਚਲਾਏ ਪਟਾਕੇ, ਵੰਡੇ ਲੱਡੂ 'ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਭੰਗੜੇ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਗਏ।

AAP WORKERS CELEBRATE VICTORY
ਆਪ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 14, 2025 at 2:49 PM IST

ਤਰਨਤਾਰਨ: ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰਦਿਆਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪਟਾਖੇ ਚਲਾਏ ਗਏ। (ETV Bharat)

ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ

ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ।"

AAP WORKERS CELEBRATE VICTORY
ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ (ETV Bharat)

'ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ'

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉੱਪਰ ਤੰਜ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਦੇ ਕੇ ਹਲਕਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਧੜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨਗੇ।"

AAP WORKERS CELEBRATE VICTORY
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂ (ETV Bharat)


ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੈਨਾਤ

ਉੱਥੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੁਰੇਦਰ ਲਾਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੈਨਾਤ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ।"

PUNJAB BY ELECTION 2025
TARN TARAN BY ELECTION RESULT
AAP HARMEET SANDHU WINS
ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
AAP WORKERS CELEBRATE VICTORY

