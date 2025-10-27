ETV Bharat / state

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਕ ਦੇ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ (Etv bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 27, 2025 at 12:46 PM IST

ਤਰਨ ਤਾਰਨ : ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਮਣੀ ਚੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਉਥੇ ਹੀ, ਦੁਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਕ ਦੇ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਕਲੀਨਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਕ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ (Etv bharat)

ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਲੀਨਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਲੀਨਕਾਂ ਦੀ ਓਪੀਡੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ।

ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲੇ 'ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਹਿਜ਼ 12 ਰੁਪਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਭੱਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਿਜ਼ 11 ਤੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁਲੱਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪਤੱਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਹੱਥ ਪੁੰਝ ਕੇ ਸੁਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਦੌਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਨਯੋਗ ਹੈ।'

