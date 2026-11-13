ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ, ਭਖਿਆ ਮਾਹੌਲ !

ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ, ਭਖਿਆ ਮਾਹੌਲ !
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : November 13, 2026 at 8:42 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਥਾਨ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਂਕ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਘੁਮਾਰ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੀਡਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਫੁਹਾਰਾਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂਂ ਵੱਲੋਂ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੀਐਮ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਚੰਨੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਡਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ 40-50 ਸ਼ਲਾਰੂ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਲੀ ਝੰਡੀਆਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੀ ਝੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਸਰ ਹਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ ਬੋਲੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ?
ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵਾਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਯਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ।"
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